Пенсионеров в РФ с банковскими картами ждет сюрприз с 1 мая

Пенсионеров в РФ с банковскими картами ждет сюрприз с 1 мая
Граждане, которые уже перешли на Россельхозбанк, начнут получать выплаты с 1 мая. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Российских пенсионеров, получающих выплаты на банковские карты, обрадовали приятной новостью. Такие граждане смогут получить дополнительные деньги с 1 мая.

Как сообщает Primpress, сюрприз ждет пенсионеров, которые переведут процесс получения своих выплат в определенный банк. Речь идет о Россельхозбанке, который запустил акцию по поддержке пенсионеров.

Для этого нужно оформить банковскую карту этой кредитной организации, а затем передать реквизиты нового счета в ПФР, чтобы пенсии начислялись именно туда. Принять участие в акции могут не только пенсионеры по старости, но и получатели пенсии по инвалидности или потере кормильца.

Перевести пенсию на карту «Мир» Россельхозбанка нужно до середины июля. Каждый пенсионер получит от банка по 2022 рубля равными долями в течение четырех месяцев. Средства поступят на счет на следующий месяц после зачисления на счет пенсии.

Акция будет работать, если пенсионер будет совершать хотя бы одну операцию с карты в месяц. Граждане, которые уже перешли на Россельхозбанк, начнут получать выплаты с 1 мая.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россияне могут увеличить пенсию на 10 000 рублей за 15 лет стажа.

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