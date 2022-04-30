ПФР: россияне могут увеличить пенсию на 10 000 рублей за 15 лет стажа

У российских пенсионеров есть возможность получить повышенную фиксированную выплату к пенсии при наличии специального стажа.

В Пенсионном фонде РФ рассказали, что речь идет о периодах работы человека в районах Крайнего Севера, это также называют северным стажем. Если человек проработал на севере 15 лет и больше, то ему увеличат пенсию. Тем, кто только вышел на пенсию, повышенные выплаты будут начислять сразу. Об этом пишет Primpress.

Для повышения пенсии нужны не только 15 лет северного стажа, но и определенный общий страховой стаж: у женщин это минимум 20 лет, у мужчин — минимум 25 лет. В таком случае доплата к пенсии составит 9 846 рублей.

Гражданам, которые уже вышли на пенсию, но не получают доплаты, нужно подтвердить наличие северного стажа. Для этого подойдет справка, которую можно получить в архиве на прежнем месте работы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионерка поделилась, как увеличить пенсию на 4 тысячи.