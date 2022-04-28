Пенсионерка поделилась, как увеличить пенсию на 4 тысячи

Российская пенсионерка Ольга Герасимова поделилась с россиянами, как увеличить пенсию на 4 тыс. рублей. Как сообщает Primpress, она все подсчитала сама.

Пенсионерка расскзаала, что при назначении выплат Пенсионный фонд России высчитал ей коэффициент в 0,8 по зарплате. ДЛя расчета был взяты последние пять лет трудового стажа. В итоге пенсия была менее 9 тыс. рублей.

Женщина подала заявление на перерасчет. По словам Ольги, два месяца она доставала из архивов справки со всех мест работ. Потом она выбрала для себя самый выгодный период с точки зрения размера заработной платы и все просчитала. У нее получился коэффициент не 0,8, а 1,32. С документами она отправилась в ПФР и потребовала пересчитать пенсию.

Теперь пенсия Ольги Герасимовой составляет около 13 тыс. рублей. Более того, ПФР выплатил ей компенсацию за то время, пока она искала справки с предыдущих мест работы.

Россиянка посоветовала никогда не сдаваться и самим вникать в процес расчета пенсионных выплат.