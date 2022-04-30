«Зенит» — чемпион: обыграл «Локомотив» и выиграл ЧР

«Зенит» &#8212; чемпион: обыграл «Локомотив» и выиграл ЧР
"Газпром Арена". Фото: GazetaSPb

Футбольный клуб «Зенит» обыграл «Локомотив» из Москвы со счетом 3:1. Встреча прошла 30 апреля в Петербурге на «Газпром Арене».

Сначала забил Гирано Керк из «Локомотива» — на четвертой минуте. После этого на 27-й, 42-й и 77-й минутах забили зенитовцы Иван Сергеев, Малком и Андрей Мостовой.

Таким образом обеспечил себе победу в чемпионате за три тура до его окончания. Это четвертый чемпионский титул петербуржцев подряд и девятый в истории.

«Зенит» играл в лазурной форме, вратарь — в черном; «Локомотив» в белой форме, вратарь — в желтом. Перед матчем на Крестовском острове умудрились подраться болельщики. Их разнимали полицейские с дубинками.

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