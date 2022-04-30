Врач Мясников назвал продукты, снижающие риск заболеть раком

Врач Мясников назвал продукты, снижающие риск заболеть раком
Доктор заявил, что снизить риск рака может средиземноморская диета. Фото: кадр из передачи "О самом главном"

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что для профилактики рака с помощью питания нужно обратить внимание на средиземноморскую диету.

Доктор заявил в эфире телеканала «Россия 1», что снизить риск онкологических заболеваний может средиземноморская диета. В меню на этой диете входят морепродукты, фрукты, продукты из цельных зерен, а также овощи: помидоры, перец, брокколи, чеснок.

Что касается напитков, Мясников посоветовал выбирать для профилактики рака кофе и зеленый чай. Кофе, по словам врача, является отличным средством для замедления перехода гепатита в цирроз печени, а от цирроза — в рак. А зеленый чай, как показывают исследования, не только предотвращает риск развития рака, но и снижает его вероятность у людей в группе риска.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что названы различия между болезнью Альцгеймера и забывчивостью.

Александр Мясников онкологические заболевания рак риск средиземноморская диета


 

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