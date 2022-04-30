Названы различия между болезнью Альцгеймера и забывчивостью

Вероятность болезни Альцгеймера повышается после 65 лет, но легкая забывчивость считается нормальным процессом при старении. Фото: pixabay

Вероятность болезни Альцгеймера повышается после 65 лет, но легкая забывчивость считается нормальным процессом при старении. Фото: pixabay

Специалист в области неврологии, профессор Дерья Улудюз рассказала, по каким факторам можно отличить болезнь Альцгеймера от обычной забывчивости.

Как пишет турецкое издание Sözcü, в первую очередь при наличии каких-либо опасений по поводу памяти нужно проверить, не связано ли это с приемом лекарств. Некоторые препараты могут давать такой побочный эффект, как забывчивость. Это могут быть, например, антихолинергические препараты, ряд препаратов от артериального давления, транквилизаторы и некоторые обезболивающие.

Забывчивость может быть и следствием депрессии. В подавленном душевном состоянии человеку трудно сосредоточиться на тех или иных вещах. Это связано тем, что при депрессии нарушается работа участков мозга, отвечающих за память, скорость мышления, внимание.

Длительное употребление алкоголя тоже может снижать функции мозга и вызывать забывчивость. От алкоголя страдают нейроны, которые находятся в коре мозжечка и отвечают за информационный обмен.

На процесс запоминания информации может влиять и стресс. Встревоженному человеку может быть трудно следить за разговором из-за навязчивых мыслей. Хронический стресс может негативно отразиться на работе мозга по причине длительного воздействия гормонов, вырабатываемых во время стресса.

Причиной проблем с памятью также могут быть сахарный диабет, высокое артериальное давление, высокий уровень холестерина в крови. Эти состояния, влияющие на кровоток головного мозга, способны пагубно влиять на состояние психики.

Кроме того, забывчивость может быть связана с бессонницей. Исследования показывают, что у людей, которые не высыпаются, больше проблем с памятью.

Также проблемы с памятью зачастую начинаются с возрастом. Вероятность болезни Альцгеймера повышается после 65 лет, но легкая забывчивость считается нормальным процессом при старении.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что психолог предупредил, что COVID-19 может ускорить проявление шизофрении.