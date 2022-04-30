Из России в Узбекистан предотвратили контрабанду четырех медвежат

Самарские таможенники обнаружили в салоне машины, остановленной для проверки, четырех двухмесячных бурых медвежат. Водитель транспортного средства пытался пересечь границу России с Узбекистаном. Об этом говорится в сообщении Федеральной таможенной службы.

По документам медвежат зовут Зита, Гита, Чук и Гек. Разрешения Росприроднадзора РФ на вывоз зверей у водителя не было. По документам медведей сызранский бизнесмен подарил гражданину Узбекистана. Их якобы везли из сызранского зоопарка в узбекистанский цирк.

Сейчас устанавливаются обстоятельства возможного незаконного вывоза бурых медведей по признакам ст. 226.1 УК РФ (контрабанда объектов СИТЕС).