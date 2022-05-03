Россияне не смогут проголосовать за участников «Евровидения-2022»

У россиян не будет возможности отдать голос за участников музыкального конкурса «Евровидение» в 2022 году.

Организаторы «Евровидения» сообщили, что голосовать смогут только зрители из тех стран, которые участвуют в конкурсе. Россия в этом году отстранена от конкурса, поэтому не сможет голосовать со своей территории. Об этом пишет РИА Новости.

В конце февраля Европейский вещательный союз (EBU) объявил, что РФ отстранена от участия в «Евровидении». Организация приняла данное решение в связи с проведением Россией спецоперации на Украине.

«Евровидение-2022» начнется в итальянском Турине 10 мая. Год назад Италия получила право следующей принимать у себя исполнителей с разных стран, который будут соревноваться за победу. От Италии выступала итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni.