Россию отстранили от участия в Евровидении-2022

Россия не сможет принять участие в конкурсе «Евровидение» в 2022 году. Об этом заявил Европейский вещательный союз (EBU).

«Европейский вещательный союз (EBU) объявил, что Россия не будет участвовать в песенном конкурсе «Евровидение» ни с одним номером в этом году», — сообщается на сайте и в соцсетях конкурса.

Такое решение было принято из-за событий на Украине.

В 2022 году международный песенный конкурс «Евровидение» пройдет в столице региона Пьемонт на севере Италии — Турине. В мае Италия получила право следующей принимать у себя исполнителей с разных стран, который будут соревноваться за победу. От Италии выступала итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что организаторы «Евровидения-2021» рассказали, что конкурс не заканчивается и продолжится в онлайн-режиме. Об этом сегодня, 27 мая, сообщили на официальном YouTube-канале конкурса.