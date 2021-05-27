«Евровидение-2021» продолжится в онлайн-режиме

«Евровидение-2021» продолжится в онлайн-режиме
Группа Måneskin, победила в Евровидении-2021. Фото: скрин Instagram Филиппа Киркорова

Ожидается, что состоится сразу два шоу в конце мая 2021 года.

Организаторы «Евровидения-2021» рассказали, что конкурс не заканчивается и продолжится в онлайн-режиме. Об этом сегодня, 27 мая, сообщили на официальном YouTube-канале конкурса.

В сообщении сказано, что 28 мая будут показаны ролики полуфиналистов, а 29 мая – ролики финалистов. Оба шоу покажут в 22:00 по московскому времени. Известно, что видеозаписи снимались на тот случай, если пандемия коронавируса отменила бы мероприятие, но этого не произошло, а контент остался.

«В знак уважения к труду каждой страны-участницы над резервными записями живого выступления (на случай, если бы их участники не добрались до Роттердама) мы создали два специальных шоу»,

— добавляется в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что музыкант победившей на «Евровидении» группы не употреблял наркотики.

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