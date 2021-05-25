Музыкант победившей на «Евровидении» группы не употреблял наркотики

Артист сдал тест и доказал, что в его организме нет запрещенных веществ.

Солист итальянской группы Måneskin, победившей на «Евровидении», сдал тест и доказал, что не употреблял наркотики. Об этом говорится в заявлении Европейского вещательного союза.

Слухи о том, что музыкант мог прибегнуть к запрещенным веществам, появились после публикации видеозаписи, на которой артист наклоняется к столу, а затем резко отстраняется от него. Некоторые решили, что он что-то употребил. Группа сразу опровергла подобные домыслы и заявила о готовности сдать тест. Солист же пояснил, что всего лишь собирал осколки разбившегося стакана.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Манижа заверила, что к ней хорошо отнеслись иностранцы на «Евровидении».