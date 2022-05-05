Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какими продуктами дополнить рацион в мае

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какими продуктами дополнить рацион в мае
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какими продуктами дополнить рацион в мае. Фото: pixabay

Петербургское управление Роспотребнадзора рассказало, какие продукты могут благоприятно сказаться на здоровье человека в последний месяц весны.

Поддержать иммунитет, по мнению специалистов, помогут определенные продукты. В частности, стоит обратить внимание на белокочанную и цветную капусту, молодой горошек и картофель.

Также, дополнить свой рацион рекомендуется

В Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам, какие продукты необходимо включить в рацион в последний месяц весны, чтобы поддержать иммунитет всевозможными овощами, например, морковью, огурцами, помидорами и свёклой. Конечно, не стоит упускать из внимания зелень.

В мае эксперты советуют покупать ягоды. Земляника, клубника и черешня в холодильнике — это вкусный и полезный бонус.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что орехи, в частности, грецкие, миндаль, фундук, кешью и фисташки, а также помидоры могут благотворно влиять на организм и предотвращать тяжелые заболевания.

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