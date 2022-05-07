Танковый боеприпас времен ВОВ нашли на севере Петербурга

Жители Приморского района субботним утром нашли танковый боеприпас времен Великой Отечественной войны.
Подозрительный предмет нашли утром 7 мая на берегу Восточного канала Юнтоловской дачи рядом с домом №31/2 по Камышовой улице. К месту происшествия вызвали взрывотехников. Об этом сообщили в пресс-службе главка Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
Прибывшие специалисты ОМОН установили, что это ржавый 122-миллиметровый танковый выстрел времен войны. Боеприпас отвезли на специализированный полигон в Ленобласти для последующего уничтожения.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что под окнами многоэтажки в Осиновой Роще нашли тело 11-классника. Причину смерти установят на судмедэкспертизе. Проверку по факту произошедшего проводят следственные органы.