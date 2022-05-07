Под окнами многоэтажки в Осиновой Роще нашли тело 11-классника

Под окнами многоэтажки в Осиновой Роще нашли тело 11-классника
Проводится проверка. Фото: Pixabay

На севере Петербурга полиция разбирается в обстоятельствах гибели 17-летнего школьника.

Как стало известно Gazeta.SPb, мертвого юношу нашли накануне в 18:30 под окнами 17-этажного дома на Юкковском шоссе в поселке Осиновая Роща. Полицию и скорую помощь вызвали очевидцы.

Прибывшие правоохранители выяснили, что тело принадлежит одиннадцатикласснику из поселка Парголово. Установлено, что подросток проживал в неполной семье с матерью, бабушкой и младшим братом. На учете он и его семья не состояли.

Причину смерти установят на судмедэкспертизе. Проверку по факту произошедшего проводят следственные органы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что семиклассника задержали за избиение девятиклассника в метро «Черная речка». Следственным отделом возбуждено уголовное дело о грабеже.

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