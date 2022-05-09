Жителей Ленинградской области с Днем Победы поздравил Сергей Перминов

В понедельник, 9 мая, в Гатчине проходит торжественное празднование по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне. Участие в мероприятии решил принять Зампредседателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, сенатор Сергей Перминов.

Перминов приехал в Гатчину специально ради торжества. Сенатор в прямом эфире телеканала ЛенТВ24 поздравил жителей Ленинградской области с праздником.

«Этот светлый день, День Победы, — часть нашего кода. Кода духовной, военной силы, исторической памяти. Я хотел поздравить всех земляков, ветеранов, военнослужащих с праздником и пожелать крепости духа, веры и новых побед», — подчеркнул Перминов.

По мнению сенатора, участие в праздновании Дня Победы активно принимает молодежь Ленобласти. Так, приходит осознанность важности мероприятия, а также передается традиция старших поколений. Перминов заметил, что происходит «эстафета передачи традиции». При этом он отметил, что молодое поколение воспринимает все честно и искренне, и оно понимает, что Победу необходимо чтить и помнить.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что более 250 тысяч жителей Ленинградской области приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в Гатчине.