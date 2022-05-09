На шествие «Бессмертного полка» в Ленобласти вышло около 250 тысяч человек

На шествие "Бессмертного полка" в Ленобласти вышло около 250 тысяч человек. Фото: пресс-служба Ленобласти

На шествие "Бессмертного полка" в Ленобласти вышло около 250 тысяч человек. Фото: пресс-служба Ленобласти

Более 250 тысяч жителей Ленинградской области приняли участие в шествии «Бессмертного полка».

В пресс-службе правительства Ленобласти сообщили, что на шествие «Бессмертного полка» вышло около 250 тысяч граждан. В 2022 году мероприятие проходит в традиционном формате впервые после начала пандемии коронавируса.

Возглавил шествие «Бессмертного полка» в Гатчине губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Я хочу сказать слова огромной благодарности всем участникам «Бессмертного полка». Меня переполняла гордость, когда я шёл вместе с вами. Вы пришли сюда по зову сердца», — подчеркнул губернатор.

Также в честь праздника творческие коллективы Ленинградской области дарят зрителям театрализованный концерт.

Сегодня, 9 мая, множество людей по всей России несут портреты своих героев-фронтовиков по улицам городов в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. А в 15:00 начнется шествие «Бессмертный полк» в Петербурге. Ветераны Великой Отечественной войны проедут на ретро-автомобилях по Невскому проспекту от площади Восстания до Дворцовой.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в честь празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по всей России и за ее пределами проходят торжественные мероприятия. Два масштабных парада уже завершились в Москве и Петербурге.