Александр Дрозденко принял участие в шествии «Бессмертного полка»

Александр Дрозденко принял участие в шествии &#171;Бессмертного полка&#187;
Александр Дрозденко принял участие в шествии "Бессмертного полка". Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

В Гатчине к шествию «Бессмертного полка» присоединился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

На шествие «Бессмертного полка» губернатор Ленобласти Александр Дрозденко прибыл с портретами сразу двух героев Великой Отечественной войны. Об этом он сам рассказал в интервью телеканалу «ЛенТВ24».

Выяснилось, что на портретах изображены два дедушки губернатора, которые участвовали в сражении: Ромза Яков Николаевич по материнской линии и Дрозденко Александр Иванович по отцовской.

Александр Дрозденко рассказал, что Ромза Яков Николаевич был связистом. Сам губернатор нашел на сайте «Подвиг героев» указ о награждении дедушки Орденом Красной Звезды. На сайте отмечалось, что связист Ромза под огнем противника несколько раз восстанавливал связь, необходимую со Штабом полка, за что его и представили к Ордену Красной Звезды.

Второй дедушка, — Дрозденко Александр Иванович, — очень рано ушел на фронт: его призвали в Бийский стрелковый полк по возрасту. Губернатор поделился, что дедушка поучаствовал и в Финской войне, и в Великой Отечественной войне. В 1952 году трагически погиб.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что около 250 тысяч жителей Ленинградской области приняли участие в шествии «Бессмертного полка».

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