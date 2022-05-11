Группа туристов из Хабаровска отравилась в петербургском кафе

Группа туристов из Хабаровска отравилась в петербургском кафе
Туристам оказана необходимая медицинская помощь. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Петербурге медицинская помощь потребовалась 11 туристам из Хабаровска, получившим отравление после обеда в кафе.

Как стало известно Gazeta.SPb, бригаду скорой помощи вызвали накануне в отель на Бумажной улице, где остановилась группа туристов — трое взрослых и восемь детей. Всем поставили диагноз легкое пищевое отравление. Они в удовлетворительном состоянии, госпитализация никому не потребовалась.

Туристы почувствовали недомогание после обеда в кафе на Миллионной улице. О групповом отравлении сообщили в полицию. Информацию о произошедшем также передали следователям. Сейчас проводится проверка.

Путешественники приехали в Петербург по тур-путевке из Хабаровска на четыре дня — с 8 по 11 мая.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полуторагодовалый мальчик выжил после падения с четвертого этажа на Народного Ополчения. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

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