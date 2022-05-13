КиберФронт Z в пятницу проведет дискуссионный вечер «Херсон и Мариуполь — что дальше?»

Дискуссионный вечер на острые мировые темы каждую пятницу, субботу и воскресенье проводит специальное объединение пользователей социальных сетей КиберФронт Z. Сегодня на повестке дня обсуждение судьбы Мариуполя и Херсонской области.

В пятницу, 13 мая, участники встречи обсудят, как сложится судьба Херсонской области, Мариуполя и других освобожденных территорий в составе России, по их мнению, а также насколько вообще вероятен сценарий их присоединения к РФ, и каким способом он может быть реализован.

Гостей вечера ждет общение со знаменитыми спикерами. Вход на мероприятие бесплатный.