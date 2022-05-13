Петербуржец отсудил у автопроизводителя 33 млн за отказ ремонтировать бракованные подголовники

Петербуржец отсудил у автопроизводителя 33 млн за отказ ремонтировать бракованные подголовники
Петербуржец отсудил у автопроизводителя 33 млн за отказ ремонтировать бракованные подголовники. Фото: Яндекс.Карты

Фрунзенский районный суд Петербурга взыскал с ООО «Эллада Интертрейд» более 33 млн рублей в пользу жителя Петербурга, которому продали автомобиль KIA с бракованными подголовниками.

Петербуржец пожаловался на то, что в его купленной машине внезапно сработали подушки безопасности, но в дилерском центре отказались устранять недостаток, хотя гарантийный срок у покупателя еще не истек. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мужчина приобрел автомобиль в мае 2021 года за 6,5 млн рублей, но, как выяснилось после проведения независимой экспертизы — KIA была с техническим браком, так как произошло срабатывание системы безопасности без аварии. Специалисты выявили нештатное срабатывание системы пассивной безопасности, а также повреждение заднего левого фонаря.

В результате автопроизводителя обязали выплатить истцу 33 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Приморский районный суд Северной столицы до середины лета оставил под стражей мужчину, распылившего трем сотрудникам правоохранительных органов перцовый баллончик в лица.

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