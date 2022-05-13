Петербуржец отсудил у автопроизводителя 33 млн за отказ ремонтировать бракованные подголовники

Фрунзенский районный суд Петербурга взыскал с ООО «Эллада Интертрейд» более 33 млн рублей в пользу жителя Петербурга, которому продали автомобиль KIA с бракованными подголовниками.

Петербуржец пожаловался на то, что в его купленной машине внезапно сработали подушки безопасности, но в дилерском центре отказались устранять недостаток, хотя гарантийный срок у покупателя еще не истек. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мужчина приобрел автомобиль в мае 2021 года за 6,5 млн рублей, но, как выяснилось после проведения независимой экспертизы — KIA была с техническим браком, так как произошло срабатывание системы безопасности без аварии. Специалисты выявили нештатное срабатывание системы пассивной безопасности, а также повреждение заднего левого фонаря.

В результате автопроизводителя обязали выплатить истцу 33 млн рублей.

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