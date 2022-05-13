Суд заключил под стражу петербуржца, распылившего полицейским в лица баллончик

Суд заключил под стражу петербуржца, распылившего полицейским в лица баллончик
Суд заключил под стражу петербуржца, распылившего полицейским в лица баллончик. Фото: pixabay

Приморский районный суд Санкт-Петербурга до середины лета оставил под стражей мужчину, распылившего трем сотрудникам правоохранительных органов перцовый баллончик в лица.

Сегодня, 13 мая, суд Петербурга вынес решение о заключении под стражу до 7 июля 2022 года мужчины, который управлял автомобилем без прав, а после нанес вред сотрудникам ГИБДД. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Инцидент произошел на улице Уточкина. Пытаясь скрыться, мужчина распылил трем сотрудникам правоохранительных органов в лица содержимое перцового баллончика. Злоумышленника обвинили по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Также мужчина подозревается по статье «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге неизвестные снова угрожают взорвать суды. Под удар также попало и главное здание СПБГУ. Все произошло днем 13 мая.

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