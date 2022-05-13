Восемь районных судов Петербурга в пятницу подверглись нападкам лжеминеров

В Санкт-Петербурге неизвестные снова угрожают взорвать суды. Под удар также попало и главное здание СПБГУ.

В пятницу утром пять районных судов получили угрозы, в которых злоумышленник утверждал, что взорвет здания, если не будут выполнены условия. Причем указания были абсолютно разные. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Так, изначально сообщение о минировании поступило в Петродворцовый, Смольнинский и Красногвардейский суды, которые провели эвакуацию. Также подозрительные письма получили Куйбышевский и Кронштадтский районные суды. Спустя какое-то время аналогичные письма заставили эвакуироваться Выборгский, Петроградский и Октябрьский районные суды.

Злоумышленник требовал перевод 75 тысяч по адресу страницы «ВКонтакте», а в другом письме выдвигалась требование о сообщении некому Федору Ряузову.

Позже ТАСС со ссылкой на пресс-службу Санкт-Петербургского государственного университета сообщило, что аналогичная проблема с сообщением о минировании наблюдается и в главном здании вуза на Университетской наб., 7-9. На место вызвали экстренные службы для проведения соответствующей проверки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 11 мая в Петербурге полиция искала взрывчатку на станциях метро, в музеях, магазинах и банках из-за анонимных сообщений о минировании.