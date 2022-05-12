В Петербурге «заминировали» все станции метро и больше сотни музеев

В Петербурге &#171;заминировали&#187; все станции метро и больше сотни музеев
Полиция осмотрела 308 объектов. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Петербурге полиция искала взрывчатку на станциях метро, в музеях, магазинах и банках из-за анонимных сообщений о минировании.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне утром на электронные почты различных организаций поступило 11 сообщений с угрозами минирования. Всего были «заминированы» 308 объектов.

Сотрудникам полиции пришлось осмотреть 72 станции метро, три учебных заведения, пять торговых центров, четыре госучреждения, один госпиталь, одну гостиницу, 61 отделение банков, 16 гипермаркетов «Лента» и 145 музеев. Оказалось, что все угрозы были ложными.

Для проведения проверок из одной школы эвакуировали 191 человека, из гостиницы вывели 196 человек. В остальных объектах эвакуацию проводить не стали.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что молодой хулиган стрелял по окнам жилого дома из ракетницы на Пионерстроя.

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