Гепатолог Вялов: коронавирус и фиточай могут вызывать невирусный гепатит

Гастроэнтеролог-гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов рассказал, как коронавирус и средства для похудения могут вызвать невирусный гепатит.

Врач рассказал в разговоре с радио Sputnik, что причиной воспаления печени, или гепатита, может быть не только острая вирусная инфекция. По его словам, невирусный гепатит может возникнуть из-за разных факторов, в том числе коронавируса и чрезмерного увлечения различными способами «чистки» организма.

Исследование американских ученых показало, что в большинстве случаев невирусный гепатит возникал на фоне использования средств для очищения организма, среди которых фиточаи, китайские средства народной медицины и индийские препараты для похудения. Причиной развития этого заболевания также могут быть и средства для «чистки» печени и кишечника. Всеми этими способами можно повредить и разрушить клетки печени.

Коронавирусная инфекция тоже может вызвать развитие невирусного гепатита, причем его довольно трудно диагностировать, если пациент в тяжелом состоянии и борется за жизнь.

Для лечения COVID-19 применяются лекарственные препараты, у которых есть есть побочное действие на печень. Вызванный этим фактором гепатит классифицируют как лекарственный или токсический.

Кроме того, ковид взаимодействует с рецепторами ACE2 не только в легких, но и в желчевыводящих путях внутри печени. В результате этого желчевыводящие пути становятся более проницаемыми и выглядят, как негерметичные канализационные трубы.

Все, что печень выводила, начинает вытекать обратно и повреждать ее, что приводит к гепатиту.

Вовремя обнаруженный гепатит лечится быстро, но в запущенных случаях данное заболевание может быть летальным. Выявить воспаление печени можно с помощью биохимического анализа крови. На ранней стадии гепатит проявляется такими симптомами, как усталость, утомляемость, плохая переносимость алкоголя. Серьезные признаки появляются уже при циррозе, когда печень уже работает только на 50%.

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