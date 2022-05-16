Неизвестный в кепке домогался 15-летней девочки на Рыбацком проспекте

В Петербурге разыскивают мужчину, пристававшего к школьнице на улице в Невском районе.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне утром в отдел полиции пришла 39-летняя петербурженка. Она рассказала правоохранителям, что неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении ее 15-летней дочери. Это случилось вечером 14 мая у дома на Рыбацком проспекте.

Девочка запомнила приметы и сообщила полицейским, что неизвестному на вид около 30-35 лет, рост 175-180 сантиметров. Он был одет в синие джинсы и куртку, кепку и черные кроссовки.

Информацию о произошедшем передали следователям по Невскому району. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пара автоугонщиков, похищавших иномарки бизнес-класса на заказ, задержана в Петербурге. Полиция выяснила, что они угоняли автомобили под заказ.