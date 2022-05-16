Пара автоугонщиков, похищавших иномарки бизнес-класса на заказ, задержана в Петербурге

Полиция Петербурга задержала автоугонщиков, похитивших не менее шести иномарок бизнес-класса в разных регионах страны.

Как сообщили в городском главке МВД, правоохранители нашли злоумышленников, расследуя дело об угоне внедорожника «Тойота Ленд Крузер 200», который пропал 20 апреля от дома на Октябрьской набережной. Было установлено, что аналогичным способом 6 марта в Московском районе угнали «Тойоту Камри».

В результате расследования удалось найти и задержать двоих «профессионалов»: 39-летнего уроженца Ленинграда и 30-летнего уроженца Ставрополья с криминальным прошлым, который уже был в розыске за угон в своем родном городе.

Для угона авто злоумышленники использовали сканирующие устройства для несанкционированного доступа и подавители радиосигнала. Полиция выяснила, что они похищали иномарки под заказ.

Также установлено, что они причастны к краже еще четырех машин: двух в Ленобласти, одного в Смоленской области и одного в Туле.

Оба задержанных арестованы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ДПС задержала пьяного подростка на каршеринге в Петербурге.