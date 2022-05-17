Финская Gasum подала в суд из-за требований оплаты российского газа рублями

Финская государственная энергетическая компания Gasum первой принял решение обратиться в арбитражный суд из-за требований России по оплате газа в рублях.

Gasum отказалась платить за газ рублями и решила обратиться в суд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Предложение ООО «Газпром экспорт» о переходе на расчеты в российской отечественной валюте финская энергетическая компания принимать отказалась, поэтому она решила подать в суд. Также в заявлении отмечается, что у Gasum есть значительные разногласия по другим требованиям, выдвинутым по соглашению.

По мнению компании, односторонний запрос «Газпрома» о проведении расчетов в рублях не соответствует условиям соглашения от осень 2021 года, заключенного компаниями. Gasum предупредила, что существует высокий риск прекращения поставок природного газа в республику из РФ. В течение предстоящего летнего сезона Gasum будет стремиться обеспечить доступность природного газа для своих финских клиентов через газопровод Balticconnector.

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