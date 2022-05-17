Во вторник на Кронштадтском морском заводе в Петербурге тушили историческую подлодку

Задымление подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол» произошло сегодня на Кронштадтском морском заводе.

Возгорание произошло в 11 часов утра 17 мая, но уже почти через 40 минут его полностью ликвидировали. Как сообщили в пресс-службе завода, инцидент произошел на первой советской атомной подводной лодке К-3 «Ленинский комсомол», которая сейчас готовится на заводе к передаче в музей.

Отмечается, что во время проведения огневых работ на судне случилось задымление. По данным источника в экстренных службах, когда рабочие проводили сварочные работы в 5-м отсеке подлодки, порвался шланг.

Так как рядом круглосуточно стоит на дежурстве наряд МЧС, спасатели почти сразу оказались на месте в составе 2 единиц техники и 10 человек личного состава. В результате возгорания ни лодка, ни люди не пострадали.

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