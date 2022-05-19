Книжный салон стартовал на Дворцовой площади

На Дворцовой площади 19 мая начал работу Международный книжный салон.

Книжный салон будет проходить на главной петербургской площади четыре дня — до 22 мая. В его программу входят более 150 мероприятий, в том числе встречи с писателями, презентации новых книг, различные дискуссии и другие.

Пространство салона в этом году расширили до 15 тысяч квадратных метров. В четырех павильонах на Дворцовой разместились стенды более чем 250 участников.

Кроме того, на Книжном салоне отвели отдельное пространство для юных читателей: их ждут книжные новинки, интерактивные занятия и мастер-классы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что фестиваль огня у Петропавловской крепости пройдет в ночь на 29 мая. Петербуржцы и гости города смогут наблюдать за фейерверками с Дворцовой площади.