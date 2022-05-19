Фестиваль огня у Петропавловской крепости пройдет в ночь на 29 мая

Фестиваль огня у Петропавловской крепости пройдет в ночь на 29 мая
Фестиваль огня состоится в ночь на 29 мая. Фото: Смольный

В центре Петербурга в следующие выходные пройдет Фестиваль огня.

Как сообщили в Смольном, красочное шоу состоится на территории Петропавловской крепости в ночь на 29 мая. В этом году фестиваль посвящен 350-летию со дня рождения Петра I.

Петербуржцы и гости города смогут наблюдать за фейерверками с Дворцовой площади. Но также фестиваль будут транслировать по телевидению и онлайн.

Самой зрелищной частью Фестиваля огня станут соревнования пиротехников из России, Армении, Белоруссии, Киргизии и Сербии. Проголосовать за лучшее выступление зрители смогут в группе фестиваля «ВКонтакте»,

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Елагином острове пройдет Фестиваль тюльпанов. К мероприятию на Елагином острове высадили более 200 тысяч луковиц 150 различных сортов.

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Фестиваль огня у Петропавловской крепости пройдет в ночь на 29 мая