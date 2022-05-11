На Елагином острове пройдет Фестиваль тюльпанов

На Елагином острове пройдет Фестиваль тюльпанов
Фестиваль тюльпанов пройдет 21-22 мая. Фото: ЦПКиО им. С.М.Кирова

На следующей неделе на Елагином острове пройдет юбилейный Фестиваль тюльпанов.

Десятый Фестиваль тюльпанов пройдет 21 и 22 мая. К мероприятию на Елагином острове высадили более 200 тысяч луковиц 150 различных сортов. Некоторые виды тюльпанов гости увидят впервые: Tulipa Victoria’s Secret с глубокой фиолетовой окраской изогнутых лепестков, недавно выведенный Tulip Burgundy и лилиецветный бахромчатый Tulip Alexandra.

В дни фестиваля внутреннее пространство дворика Кухонного корпуса наполнится цветами и музыкой. Для посетителей проведут выставку-продажу цветов, мастер-классы и лекции.

У Елагина дворца пройдут выступления Квартета имени Римского-Корсакова, Ансамбля «Кронверк Брасс», Ансамбля «Marimbamix» и Театра исторического танца «Малый Трианон».

Кроме того, петербуржцев и гостей города ждет Арт-Пикник с участием уличных театров «СоЛу», «Аспектр», Инженерного театра «АХЕ».

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