Петербург принял более полумиллиона туристов в майские праздники

Более 500 тысяч туристов приехали в Петербург на майские праздники. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Более 500 тысяч туристов приехали в Петербург на майские праздники. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Майские праздники в Петербурге провели более полумиллиона туристов.

Как сообщили в Смольном, с 30 апреля по 2 мая в городе прошла серия мероприятий вокруг открытия в Петербурге летнего туристического сезона. Праздничные мероприятия стартовали с социальной акции «Гостеприимный Петербург», в ходе которой сотни различных организаций предоставили более 20 тысяч бесплатных пригласительных на выставки и экскурсии.

1 и 2 мая на Неве прошел Фестиваль с участием четырех ледоколов, трех буксиров и пяти «Метеоров». На ледоколах побывали более 8 тысяч человек, а торжественный парад «Метеоров» и Вальс буксиров посмотрели около 30 тысяч зрителей. Кроме того, более 8 тысяч человек посетили экспозицию «Туристский чемодан» на Дворцовой площади.

В майские праздники городские гостиницы добились почти полной загрузки впервые с начала пандемии. Средняя загрузка превысила 75%, а некоторые отели были загружены на 100%.

Петербург стал одним из самых популярных направлений для авиаперелетов в начале мая. Всего за майские праздники в Северной столице побывали 560 тысяч туристов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургский «Метеор» начнет доставлять туристов до крепости «Орешек».