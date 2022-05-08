Петербургский «Метеор» начнет доставлять туристов до крепости «Орешек»

"Метеоры" будут ходить по новому экскурсионному маршруту дважды в неделю. Фото: сайт компании "Астра Марин"

"Метеоры" будут ходить по новому экскурсионному маршруту дважды в неделю. Фото: сайт компании "Астра Марин"

В Петербурге с 14 мая запускают новый туристический маршрут «Метеора».

Как сообщил глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, «Метеор» будет возить туристов до Шлиссельбургской крепости «Орешек» с заходом в музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда».

На экскурсии жители и гости Северной столицы смогут узнать о подвиге фронтовиков, партизан, жителей блокадного Ленинграда и тыловиков.

«Метеоры» будут ходить по новому экскурсионному маршруту дважды в неделю. Они будут отправляться от причала «Румянцевский спуск», расположенного на Университетской набережной, 15.

Цены на билеты для взрослых начинаются от 3000 рублей (по «Единой карте петербуржца»). На сайте билеты продаются за 3200 рублей, а в кассе на причале — за 3500 рублей. Билеты на детей от 3 до 12 лет стоят 1600 рублей на сайте и 1700 рублей в кассе на причале. Для льготников билеты обойдутся в 3200 рублей, они продаются только на причале.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в этом навигационном сезоне станет в 7 раз больше «Метеоров» до Кронштадта.