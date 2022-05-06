В этом навигационном сезоне станет в 7 раз больше «Метеоров» до Кронштадта

В этом навигационном сезоне станет в 7 раз больше "Метеоров" до Кронштадта. Фото: сайт компании "Астра Марин"

В этом навигационном сезоне станет в 7 раз больше "Метеоров" до Кронштадта. Фото: сайт компании "Астра Марин"

Навигационный сезон в Санкт-Петербурге наступил, и появилось кое-что новое: теперь количество «Метеоров» до Кронштадта увеличится в 7 раз.

Так, первый рейс на линии Петербург-Кронштадт планируется 7 мая, а во второй половине месяца «Метеор» будет осуществлять перевозки туристов на остров по четыре раза в день: два раза из Петербурга и два раза из Петергофа. Об этом сообщает «78.ru» со ссылкой на пресс-службу компании «Астра Марин».

Отмечается, что время из Северной столицы в Кронштадт будет занимать 1 час, а из Петергофа до него можно добраться за 20-25 минут в зависимости от загруженности фарватера в Финском заливе. В общей сложности на линии будут работать 7 метеоров, в каждом из которых будут доступны места трёх классов — стандарт, комфорт и бизнес.

Купить взрослый билет из Петербурга в Кронштадт можно будет за 1 000 рублей, а цена поездки в обе стороны — 1550 рублей. Из Петергофа в Кронштадт можно добраться за 500 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 18 апреля в Санкт-Петербурге открылся сезон пассажирской навигации по рекам и каналам. Соответствующее распоряжение подписал глава Комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков.