Информационное обеспечение остановок обойдется Петербургу в 400 млн рублей

В Петербурге власти ищут подрядчика для обслуживания и содержания информационного оборудования на автобусных остановках.

Соответствующие лоты на портале госзакупок разместил комитет по госзаказу. Город готов заплатить 396,5 миллиона рублей за информационное обеспечение остановок пассажирского транспорта в 18 районах Петербурга.

Будущий подрядчик должен будет завершить оборудование остановок информационными носителями до 2024 года.

Два месяца назад власти провели аналогичный конкурс. Тогда поступила всего одна заявка, но она не соответствовала требованиям.

В Сбербанке рассказали, как управлять бонусами СберСпасибо. Средства, потраченные на оформление или платежи по ряду продуктов компаний СберСтрахование, СберСтрахование жизни и СберНПФ, теперь можно вернуть на карту Сбера с помощью бонусов от СберСпасибо. Это позволит сократить расходы, например, на путешествие или снизить размер очередного взноса по накопительному страхованию жизни.