Информационное обеспечение остановок обойдется Петербургу в 400 млн рублей

Информационное обеспечение остановок обойдется Петербургу в 400 млн рублей
Город готов заплатить подрядчику 396,5 миллиона рублей. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Петербурге власти ищут подрядчика для обслуживания и содержания информационного оборудования на автобусных остановках.

Соответствующие лоты на портале госзакупок разместил комитет по госзаказу. Город готов заплатить 396,5 миллиона рублей за информационное обеспечение остановок пассажирского транспорта в 18 районах Петербурга.

Будущий подрядчик должен будет завершить оборудование остановок информационными носителями до 2024 года.

Два месяца назад власти провели аналогичный конкурс. Тогда поступила всего одна заявка, но она не соответствовала требованиям.

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