Съезд развязки КАД с Пулковским шоссе перекроют на одну ночь

Съезд развязки КАД с Пулковским шоссе перекроют на одну ночь
Движение по съезду ограничат и перекроют. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

На одном из съездов развязки КАД с Пулковским шоссе начинается дорожный ремонт. Движение будет ограничено, а на одну ночь полностью перекрыто.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», устранять колейность будут на съезде №2 с Пулковского шоссе по направлению из аэропорта на внутреннее кольцо КАД. Работы будут вестись с 24 по 26 мая. В эти дни дорожники перекроют одну полосу из двух.

Движение по съезду ограничат и перекроют. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

А в ночь на 26 мая съезд полностью перекроют для укладки асфальтобетона. Автомобилисты не смогут им воспользоваться с 20:00 до 7:00.

Водителям принесли извинения за доставленные неудобства.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что два съезда на развязке КАД с Московским шоссе закроют до 10 июня. Один из съездов — с Витебского проспекта на внешнее кольцо КАД, а второй — съезд из Ленобласти с Московского шоссе на внешнее кольцо КАД.

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