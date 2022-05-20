На втором этапе транспортной реформы в Петербурге отменят более 30 маршруток

Более 30 коммерческих маршрутов исчезнет в Петербурге с 1 июня. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Более 30 коммерческих маршрутов исчезнет в Петербурге с 1 июня. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

В Петербурге с июня начинается второй этап перехода на новую модель транспортного обслуживания.

С 1 июня еще одну часть петербургских коммерческих маршрутов заменят на новые социальные. Всего с улиц города пропадут около 30 маршруток. Некоторые из маршрутов продублируют автобусами, троллейбусами и трамваями.

На втором этапе транспортной реформы на линию выйдут 693 новых автобуса на газомоторном топливе, а 94 маршрута перейдут на новую модель.

Старт третьего этапа запланирован на 15 июля. В городе появится еще 1244 новых экологичных автобуса, а коммерческие маршруты полностью исчезнут.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что автомобилисты Петербурга сэкономили 350 млн рублей благодаря переходу на газомоторное топливо.