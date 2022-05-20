Автомобилисты Петербурга сэкономили 350 млн рублей благодаря переходу на газомоторное топливо

В начале года петербургские автовладельцы сэкономили более 350 миллионов рублей благодаря переходу на газомоторное топливо. С прошлого года им стали пользоваться на 12% чаще.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, за январь-март 2022 года на городских автозаправках реализовали почти 10 миллионов кубометров компримированного природного газа.

Для водителей, которые перешли на газомоторное топливо, предусмотрены меры поддержки. В этом году на это выделили более 40 миллионов рублей. В частности, владельцы машин на метане могут не уплачивать транспортный налог в течение пяти лет.

С возросшим использованием газомоторного топлива в воздухе Северной столицы на 1,6% сократилось содержание вредных веществ.

Всего в городе открыто 14 газозаправочных станций «Газпрома». До конца года еще одна откроется в Левашово рядом с КАД и ЗСД.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что информационное обеспечение остановок обойдется Петербургу в 400 млн рублей.