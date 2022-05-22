На берегу Глухарки сотрудник Росгвардии обследовали боеприпас времен ВОВ

В Санкт-Петербурге 22 мая специалисты ОМОН «Бастион» Росгвардии изучили боеприпас, найденный на берегу реки Глухарка.
Похожий на боеприпас предмет был обнаружен вчера около 14:50 на Шуваловском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
Отмечается, что находка была оперативно осмотрена. Специалисты приехали на место и установили, что обнаруженный ржавый предмет — это прошедший канал ствола орудия 120-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.
После опасный боеприпас с соблюдением необходимых мер безопасности группа разминирования вывезли на специализированный полигон для уничтожения.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что 7 мая жители Приморского района субботним утром нашли танковый боеприпас времен Великой Отечественной войны. К месту происшествия вызвали взрывотехников.