Билайн и студенты СПбГУТ подготовили сеть в Петербурге к летнему сезону

На плавучих пристанях в центре города появились базовые станции билайн, которые увеличат ёмкость сети 4G в период летнего роста нагрузок.

Компактные базовые станции 4G/LTE были размещены у Дворцовой и Английской набережных. Несмотря на небольшие размеры, они позволяют заметно увеличить ёмкость покрытия сети в центре города. Так билайн готовит сеть к туристическому сезону и массовым мероприятиям, количество участников которых может порой достигать 1,5 млн человек, как, например, на празднике выпускников «Алые паруса». Дополнительные базовые станции помогают обеспечить туристов и отдыхающих качественной связью. В установке оборудования техническим специалистам мобильного оператора помогали студенты СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича.

Исполнительный вице-президент по технике ПАО «ВымпелКом» (ТМ билайн) Валерий Шоржин отметил, что компания реализует проекты по улучшению качества покрытия в Петербурге в течение всего года. Однако пик активности приходится на летний сезон, когда растет число туристов и массовых мероприятий.

«Мы очень рады тому, что в этом году нам помогают молодые специалисты СПбГУТ – одного из ключевых вузов отрасли связи в России. Мы рассчитываем, что сотрудничество с СПбГУТ позволит подготовить кадровый резерв для нашего технического блока в регионе. Ведь именно в Петербурге находится целый ряд центров технических компетенций билайна, из которых обеспечивается развитие, контроль качества и эксплуатация сети по всей стране», – рассказал Валерий Шоржин.

Отметим, что вуз активно сотрудничает с билайном, реализуя совместные образовательные и технологические проекты.