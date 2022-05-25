Семилетний ребенок упал почти с трехметровой горки в «Диво Острове» и проломил череп

Семилетний ребенок упал почти с трехметровой горки в "Диво Острове" и проломил череп. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Семилетний ребенок упал почти с трехметровой горки в "Диво Острове" и проломил череп. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

После произошедшего в Петроградском районе мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии.

День назад, 24 мая, вечером, около 21:31 в «Диво Острове» ребенок 2014 года рождения упал с горки в 2,5 метров высотой. Как стало известно Gazeta.SPB, в результате мальчик оказался в больнице с сочетанной кататравмой, ушибом головного мозга легкой степени, закрытым переломом лобной кости с переходом на переднюю черепную ямку и ушибом легких.

В настоящий момент пострадавший находится в тяжелом состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, все детали произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах госпитализации младенца в состоянии клинической смерти в поселке Цвелодубово под Рощино. Врачи диагностировали состояние клинической смерти, внешних повреждений на теле малыша не было.