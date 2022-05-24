Младенца в состоянии клинической смерти госпитализировали под Рощино

Правоохранители разбираются в обстоятельствах госпитализации младенца в состоянии клинической смерти в поселке Цвелодубово под Рощино.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне днем родители привезли восьмимесячную дочь в больницу. Врачи диагностировали состояние клинической смерти, внешних повреждений на ее теле не было.

Прибывшие в приемный покой полицейские опросили отца девочки — 26-летнего гражданина Таджикистана. Он пояснил, что около 11 часов утра его 22-летняя супруга оставила дочку одну в их частном доме, а сама на полчаса вышла во двор. Вернувшись, она обнаружила дочь на полу без сознания.

На месте происшествия работали следователи. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Шушарах школьник попал под машину на пешеходном переходе.