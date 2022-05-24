В Шушарах школьник попал под машину на пешеходном переходе

Полиция Пушкинского района проводит проверку по факту ДТП с участием иномарки и юного пешехода.

Как стало известно Gazeta.SPb, авария произошла в понедельник в 22:15 напротив дома №40 по Колпинскому шоссе в Шушарах. Местный житель на иномарке «Киа Соул» сбил пятиклассника, который перебегал дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

В результате столкновения 11-летний мальчик получил травмы средней тяжести, бригада скорой помощи отвезла его в детскую больницу.

За рулем «Киа» был 38-летний мужчина, который за последние полтора года один раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сотрудники ДПС доставили в больницу беременную женщину, у которой сломалась машина на трассе «Кола».