Сотрудники ДПС доставили в больницу беременную женщину, у которой сломалась машина на трассе «Кола»

Дорожные полицейские помогли беременной женщине-водителю, у которой сломалась машина на трассе «Кола». Ей стало плохо и потребовалась медицинская помощь.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, днем 22 мая патруль ДПС заметил на трассе «Кола» припаркованный на обочине автомобиль «Сааб». Двое старших лейтенантов полиции подошли к машине и выяснили, что за рулем находится 27-летняя беременная петербурженка. Она сообщила стражам порядка, что у нее сломался автомобиль и ей стало плохо.
Инспекторы решили доставить женщину на своем автомобиле в ближайшую больницу, расположенную в Шлиссельбурге. Врачи оказали петербурженке медицинскую помощь, ее состоянию ничего не угрожает.
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