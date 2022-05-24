Сотрудники ДПС доставили в больницу беременную женщину, у которой сломалась машина на трассе «Кола»

Сотрудники дорожной полиции доставили беременную женщину в больницу. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Сотрудники дорожной полиции доставили беременную женщину в больницу. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Дорожные полицейские помогли беременной женщине-водителю, у которой сломалась машина на трассе «Кола». Ей стало плохо и потребовалась медицинская помощь.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, днем 22 мая патруль ДПС заметил на трассе «Кола» припаркованный на обочине автомобиль «Сааб». Двое старших лейтенантов полиции подошли к машине и выяснили, что за рулем находится 27-летняя беременная петербурженка. Она сообщила стражам порядка, что у нее сломался автомобиль и ей стало плохо.

Инспекторы решили доставить женщину на своем автомобиле в ближайшую больницу, расположенную в Шлиссельбурге. Врачи оказали петербурженке медицинскую помощь, ее состоянию ничего не угрожает.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из загоревшейся «двушки» на Новоизмайловском госпитализировали мужчину.