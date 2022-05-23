Из загоревшейся «двушки» на Новоизмайловском госпитализировали мужчину

Из загоревшейся &#171;двушки&#187; на Новоизмайловском госпитализировали мужчину
Квартира загорелась в доме на Новоизмайловском. Фото: google.maps

Квартирный пожар произошел сегодня днем в Московском районе. После него в больницу увезли одного человека.

Как сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС, экстренные службы в 16:13 получили сообщение о загоревшейся квартире на Новоизмайловском проспекте, 73. Возгорание началось в одной из комнат двухкомнатной квартиры.

Пожар тушили 15 человек личного состава МЧС с привлечением трех специальных машин. Огонь успел охватить только пять квадратных метров обстановки. На борьбу с пожаром ушло всего 20 минут.

В квартире во время пожара находился мужчина. Он пострадал и был доставлен в медицинское учреждение.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в промзоне на Большевиков и нашли артиллерийский снаряд. Ржавый боеприпас лежал рядом с железнодорожными путями, к месту сразу вызвали взрывотехников.

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