В промзоне на Большевиков и нашли артиллерийский снаряд

В промзоне в Невском районе нашли боеприпас времен войны. Также помощь взрывотехников потребовалась в Волховском районе Ленобласти.
Как сообщили в региональной пресс-службе ГУ Росгвардии, накануне стражи порядка получили информацию о найденных в Петербурге и Ленобласти подозрительных предметах.
Первый был обнаружен в промышленной зоне на проспекте Большевиков. Ржавый снаряд лежал рядом с железнодорожными путями, к месту сразу вызвали взрывотехников. Специалисты распознали в находке 152-миллиметровый неразорвавшийся артиллерийский снаряд.
Второй боеприпас нашли в деревне Бор на Светлановской улице. Оказалось, что это артиллерийский снаряд калибра 76 мм.
Оба боеприпаса вывезли и подорвали на специальном полигоне в 47 регионе.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что двое на «Ладе» похитили молодого мигранта от метро «Ломоносовская».