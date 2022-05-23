В промзоне на Большевиков и нашли артиллерийский снаряд

Оба боеприпаса уничтожили в безопасном месте. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Оба боеприпаса уничтожили в безопасном месте. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

В промзоне в Невском районе нашли боеприпас времен войны. Также помощь взрывотехников потребовалась в Волховском районе Ленобласти.

Как сообщили в региональной пресс-службе ГУ Росгвардии, накануне стражи порядка получили информацию о найденных в Петербурге и Ленобласти подозрительных предметах.

Первый был обнаружен в промышленной зоне на проспекте Большевиков. Ржавый снаряд лежал рядом с железнодорожными путями, к месту сразу вызвали взрывотехников. Специалисты распознали в находке 152-миллиметровый неразорвавшийся артиллерийский снаряд.

Второй боеприпас нашли в деревне Бор на Светлановской улице. Оказалось, что это артиллерийский снаряд калибра 76 мм.

Оба боеприпаса вывезли и подорвали на специальном полигоне в 47 регионе.

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