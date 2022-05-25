В России пенсии, МРОТ и прожиточный минимум могут повысить на 10%

В России пенсии, МРОТ и прожиточный минимум могут повысить на 10%. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В России пенсии, МРОТ и прожиточный минимум могут повысить на 10%. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Российские власти приняли решение относительно индексации социальных выплат. Ожидается, что окончательное решение по этому вопросу будет принято после 25 мая, когда пройдет на заседание Государственного совета по социальной политике.

В скором времени Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), прожиточный минимум (ПМ) и страховые пенсии должны вырасти на 10%. Однако окончательно это решение будет закреплено президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на два близких к правительству источника.

Решение о внеплановой индексации социальной поддержки объясняется разгоном инфляции из-за санкций против России, а также логистических ограничений.

«Социальные выплаты будут увеличиваться, тем самым поддерживая потребительскую способность наименее обеспеченных слоев населения», – заявил помощник президента по экономике Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия-1».

Выяснилось, что по данным Росстата, c 7 по 13 мая инфляция замедлилась до 0,05%. С 26 февраля по 4 марта, индекс потребительских цен в недельном выражении достигал 2,22%, а с 26 марта по 1 апреля темпы роста впервые с начала введения санкций опустились ниже 1%. Минэкономразвития прогнозирует, что инфляция в этом году ожидается на уровне 17,5%.

Кроме того разгон потребительских цен совпал с резким падением курса рубля, правда, после на фоне мер по стабилизации финансового рынка рубль начал устойчиво укрепляться. К концу марта доллар стоил уже 83,6 рублей, евро – 92,9 рубля, к концу апреля основные иностранные валюты подешевели до 70,3 и 73,6 руб. соответственно.

Чтобы понять, что делать с индексацией, власти ждали стабилизации в экономике, считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Заведующая лабораторией исследований рынков труда и пенсионных систем Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Гришина предполагает, что индексация МРОТ на 10% в целом соответствует задаче компенсировать негативные последствия санкций. Однако уточняется, что к концу года может снова понадобиться дополнительная индексация. В свою очередь директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов подсчитал, во сколько обойдется федеральному бюджету дополнительная индексация пенсий и зарплат бюджетников. Он подчеркнул, что если она составит 10%, то обойдется примерно в 0,3 п. п. ВВП 2022 года, из которых около 55% при заданных предпосылках пришлось бы на увеличение зарплат бюджетников и около 45% – на увеличение пенсионных выплат.