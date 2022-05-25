В России пенсии, МРОТ и прожиточный минимум могут повысить на 10%

Российские власти приняли решение относительно индексации социальных выплат. Ожидается, что окончательное решение по этому вопросу будет принято после 25 мая, когда пройдет на заседание Государственного совета по социальной политике.
В скором времени Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), прожиточный минимум (ПМ) и страховые пенсии должны вырасти на 10%. Однако окончательно это решение будет закреплено президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на два близких к правительству источника.
Решение о внеплановой индексации социальной поддержки объясняется разгоном инфляции из-за санкций против России, а также логистических ограничений.
«Социальные выплаты будут увеличиваться, тем самым поддерживая потребительскую способность наименее обеспеченных слоев населения», – заявил помощник президента по экономике Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия-1».
Выяснилось, что по данным Росстата, c 7 по 13 мая инфляция замедлилась до 0,05%. С 26 февраля по 4 марта, индекс потребительских цен в недельном выражении достигал 2,22%, а с 26 марта по 1 апреля темпы роста впервые с начала введения санкций опустились ниже 1%. Минэкономразвития прогнозирует, что инфляция в этом году ожидается на уровне 17,5%.
Кроме того разгон потребительских цен совпал с резким падением курса рубля, правда, после на фоне мер по стабилизации финансового рынка рубль начал устойчиво укрепляться. К концу марта доллар стоил уже 83,6 рублей, евро – 92,9 рубля, к концу апреля основные иностранные валюты подешевели до 70,3 и 73,6 руб. соответственно.
Чтобы понять, что делать с индексацией, власти ждали стабилизации в экономике, считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Заведующая лабораторией исследований рынков труда и пенсионных систем Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Гришина предполагает, что индексация МРОТ на 10% в целом соответствует задаче компенсировать негативные последствия санкций. Однако уточняется, что к концу года может снова понадобиться дополнительная индексация.
В свою очередь директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов подсчитал, во сколько обойдется федеральному бюджету дополнительная индексация пенсий и зарплат бюджетников. Он подчеркнул, что если она составит 10%, то обойдется примерно в 0,3 п. п. ВВП 2022 года, из которых около 55% при заданных предпосылках пришлось бы на увеличение зарплат бюджетников и около 45% – на увеличение пенсионных выплат.
Куликов заключил, что любые индексации – это ступенчатый процесс, а инфляция действует на покупательную способность непрерывно.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что на фоне роста потребительских цен на товары и услуги бюджетные организации и частные компании обязаны проводить индексацию зарплат сотрудников.