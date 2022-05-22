Юрист напомнил, что обязанность по индексации зарплат в России закреплена в ТК РФ

Юрист напомнил, что обязанность по индексации зарплат в России закреплена в ТК РФ. Фото: pixabay

Юрист напомнил, что обязанность по индексации зарплат в России закреплена в ТК РФ. Фото: pixabay

В связи с ростом потребительских цен на товары и услуги бюджетные организации и частные компании обязаны проводить индексацию зарплат сотрудников.

Соответствующую статью в ТК РФ напомнил заслуженный юрист России Иван Соловьев. По словам эксперта, подобное положение закреплено в статье 134 Трудового кодекса. Кроме того, это положение уже неоднократно подтверждалось Конституционным судом. Об этом пишет агентство «Прайм».

По словам Соловьева, работник может добиться соблюдение своих прав. В случае, если случилась такая ситуация, и работодатель не выполняет свои обязательства по ежегодной индексации, есть возможность направить в региональную трудовую инспекцию заявление. На основании этого документа будет проведена проверка, по результатам которой может быть установлен факт нарушения трудовых прав. В то же время если проверка не проходит, то работник имеет право обратиться в прокуратуру, пояснил юрист.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что чтобы начать получать пособие по безработице, потерявшему работу гражданину России надо прежде всего обратиться с заявлением в центр занятости по месту жительства.