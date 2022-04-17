Юрист рассказал, как получить выплаты при потере работы

Юрист рассказал, как получить выплаты при потере работы
Размер пособия будет зависеть от среднего заработка заявителя. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Чтобы начать получать пособие по безработице, потерявшему работу гражданину РФ надо прежде всего обратиться с заявлением в центр занятости по месту жительства.

Как рассказал агентству «Прайм» заместитель преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов, подать заявление можно в МФЦ, Госуслуги, платформу «Работа в России», через информационные ресурсы субъектов.

Помимо заявления нужны паспорт, диплом, трудовая, справка о среднем заработке.

По словам Данилова, размер пособия будет зависеть от среднего заработка по последнему месту работы. В первые три месяца размер пособия будет составлят 75% среднемесячного заработка, следующие три месяца — 60% заработка.

По окончании предельного срока для выплаты пособия по безработице гражданин может претендовать на материальную помощь.

безработица пособие по безработице юрист


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Стало известно, что подешевеет в России в первую очередь
Мошенники могут вернуться к схемам с вредоносными приложениями
Эксперт рассказал, какие льготы можно оформить перед выходом на пенсию
Юрист рассказал, как получить выплаты при потере работы
Петербург опять лидирует в коронавирусных сводках
Попавший в смертельное ДТП на трассе М-4 «Дон» автобус ехал в Петербург
Семененко получил на шоу Плющенко травму головы после жуткого падения
В Петербурге открыли беговой сезон