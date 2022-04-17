Юрист рассказал, как получить выплаты при потере работы

Размер пособия будет зависеть от среднего заработка заявителя. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Размер пособия будет зависеть от среднего заработка заявителя. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Чтобы начать получать пособие по безработице, потерявшему работу гражданину РФ надо прежде всего обратиться с заявлением в центр занятости по месту жительства.

Как рассказал агентству «Прайм» заместитель преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов, подать заявление можно в МФЦ, Госуслуги, платформу «Работа в России», через информационные ресурсы субъектов.

Помимо заявления нужны паспорт, диплом, трудовая, справка о среднем заработке.

По словам Данилова, размер пособия будет зависеть от среднего заработка по последнему месту работы. В первые три месяца размер пособия будет составлят 75% среднемесячного заработка, следующие три месяца — 60% заработка.

По окончании предельного срока для выплаты пособия по безработице гражданин может претендовать на материальную помощь.