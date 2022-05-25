Для всех выпускников Петербурга и Ленобласти в 2022 году прозвенел последний звонок

Для всех выпускников Петербурга и Ленобласти в 2022 году прозвенел последний звонок. Фото: Pixabay

Для всех выпускников Петербурга и Ленобласти в 2022 году прозвенел последний звонок. Фото: Pixabay

С 23 по 25 мая во всех школах Санкт-Петербурга и Ленинградской области прозвенел последний звонок для выпускников-2022. Точная дата устанавливалась в зависимости от расписания экзаменов 9 и 11 классов.

Стало известно, что в этому году 11 классы закончили почти 29 тысяч школьников. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. Основной этап сдачи ЕГЭ пройдет с 26 мая по 21 июня.

Председатель Комитета по образованию Наталия Путиловская поздравила выпускников лицея № 344. По ее словам, школы Северной столицы занимают лидерские позиции по качеству образования во всей стране. В прошлом году город оказался на первом месте в рейтинге регионов страны по качеству образования.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Петербург полностью подготовился к проведению итоговой аттестации, сообщают в Комитете по образованию СПБ. Все пункты проведения ГИА полностью подготовили к встрече экзаменуемых, рассказали в ведомстве.